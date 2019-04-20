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Во время второго тура выборов будут дежурить 39 тысяч спасателей

К оперативному реагированию подготовили 10 воздушных судов ГосЧС.

Во время второго тура выборов будут дежурить 39 тысяч спасателей
Фото: EPA/UPG

Во время проведения второго тура выборов Президента Украины подразделения ГосЧС будут нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"К 09:00 часов 22 апреля органы управления и подразделения ГосЧС продолжат нести службу в усиленном режиме. Всего около 39 тысяч человек и более 2 тысяч 300 единиц техники, включая резерв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС.

На случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 единиц техники.

Учитывая случаи обесточивания избирательных участков во время первого тура выборов, подразделениями ГосЧС могут быть задействованы более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание.

Напомним, с полуночи 20 апреля начался "день тишины" перед выборами.

В избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

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