На Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружием

Оружие и боеприпасы находились при нем.

В Волынской области полиция совместно с патрулем военной службы задержали военнослужащего, который 16 апреля самовольно, имея при себе автомат с патронами, покинул военную часть. Об этом говорится на сайте полиции области.

Фото: censor.net.ua

Солдата воинской части А1008 города Владимир-Волынский задержали в селе Туличев после полуночи 20 апреля.

"Он находился в гражданской одежде. При нем правоохранители изъяли сумку в которой находилось оружие, с которым он оставил военную часть - автомат АКС с патронами", - рассказали в полиции.

Продолжаются следственно-оперативные действия. С правонарушителем работают сотрудники военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее суд арестовал девушку и трех подростков, подозреваемых в убийстве контрактника в Чугуеве.