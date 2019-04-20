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В Ивано-Франковской области самоубийство совершила пожилая супружеская пара

Мужчине было 66 лет, женщине - 59.

В Ивано-Франковской области самоубийство совершила пожилая супружеская пара
Фото: 112

В Ивано-Франковской области полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства супружеской пары. Об этом пишет местное издание "Галицкий корреспондент" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что самоубийство совершили мужчина 1953 года и его жена 1960 года ", - говорится в сообщении.

Согласно информации департамента гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина повесилась в коридоре дома, а мужчина - во дворе.

Полицейские открыли уголовное производство и сообщили, что по данному факту проводится экспертиза.

Ранее 52-летний мужчина подорвал себя на гранате в Северодонецке.

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