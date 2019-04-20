В Ивано-Франковской области самоубийство совершила пожилая супружеская пара

В Ивано-Франковской области полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства супружеской пары. Об этом пишет местное издание "Галицкий корреспондент" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что самоубийство совершили мужчина 1953 года и его жена 1960 года ", - говорится в сообщении.
Согласно информации департамента гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина повесилась в коридоре дома, а мужчина - во дворе.
Полицейские открыли уголовное производство и сообщили, что по данному факту проводится экспертиза.
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