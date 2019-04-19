На НСК "Олимпийский" продолжается развлекательная программа перед дебатами кандидатов в президенты Петра порошенко и Владимира Зеленского, которые должны начаться в 19:00.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На стадионе установлены две сцены - одна для Порошенко, другая для Зеленского, - на которых одновременно проходили два концерта. На сцене Порошенко выступила группа "Плач Єремії" и Kozak System, на сцене Зеленского - певец Артем Пивоваров и "Мачете".

Фото: Анна Стешенко

Трибуны с обеих сторон продолжают заполняться зрителями.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Требухов

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, сегодня вечером в 19:00, за час до официальных дебатов, на НСК пройдут дебаты между Порошенко и Зеленским. Идея провести их на стадионе принадлежит Зеленскому. 3 апреля он записал ролик, в котором призвал Порошенко провести дебаты на НСК перед тысячами зрителей. В ответ президент тоже записал видео, в котором согласился с этим предложением: "Стадион так стадион".

Перед дебатами, Порошенко выступил на митинге на Майдане.