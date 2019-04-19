Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики также вели огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции наших подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевик; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Верхнеторецкое; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Опытное и Новоселовка Вторая. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих нет.

Отмечается, что на провокации ВСУ дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, Россия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на Донбассе с 19 апреля.