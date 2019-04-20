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В Харькове сгорела сауна, пострадали двое людей

23-летний парень отравился угарным газом, у 21-летней девушки ожоги ног.

В Харькове сгорела сауна, пострадали двое людей
В Харькове сгорела сауна
Фото: kh.dsns.gov.ua

В Харькове сгорел двухэтажный банный комплекс "Посейдон". Об этом сообщает ГосЧС в Харьковской области.

Пожар произошел в ночь на 20 апреля.

"Огонь охватил деревянные конструкции, отделку стен и перекрытия на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила около 600 кв.м", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадало двое людей. Мужчина 1996 года рождения отравился угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги ног.

Из-за рисков распространения огня из соседнего здания эвакуировали 50 человек.

Напомним, в Николаевской области при пожаре цистерны с мазутом пострадали пять сотрудников предприятия.

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