В Харькове сгорел двухэтажный банный комплекс "Посейдон". Об этом сообщает ГосЧС в Харьковской области.

Пожар произошел в ночь на 20 апреля.

"Огонь охватил деревянные конструкции, отделку стен и перекрытия на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила около 600 кв.м", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадало двое людей. Мужчина 1996 года рождения отравился угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги ног.

Из-за рисков распространения огня из соседнего здания эвакуировали 50 человек.

Напомним, в Николаевской области при пожаре цистерны с мазутом пострадали пять сотрудников предприятия.