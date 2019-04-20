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В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек

Конфликт возник между афроамериканцами и людьми туркменской национальности, один мужчина госпитализирован.

В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Днепре произошла массовая драка с участием около 30 человек
Фото: dp.informator.ua

В Днепре произошла массовая драка с участием около 30 человек. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел возле ночного клуба «Jackson», который находится на улице Баррикадной. На место происшествия приехали несколько экипажей патрульной полиции и врачи скорой помощи.

"По приезде правоохранители выяснили, что драка произошла между людьми афроамериканской и туркменской национальности. Причиной конфликта стала личная неприязнь на фоне злоупотребления алкоголем", - говорится в сообщении.

В результате драки один из участников туркменской национальности ударил ножом афроамериканца.

29-летний пострадавший получил ранение в области правого бедра. Врачи госпитализировали его в больницу Мечникова. Мужчина находится в сознании, его жизни ничего не угрожает.

Предполагаемого злоумышленника правоохранителям удалось задержать.

В полиции официально инцидент пока не комментировали.

Напомним, 10 апреля возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка.

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