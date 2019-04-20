В Одессе эвакуировали более тысячи людей из двух ТЦ из-за сообщения о заминировании

Всего в полицию сообщили о взрывчатке в трех зданиях.

Одесские правоохранители получили сообщение о заминировании двух торговых центров в Приморском районе города, а также здания в переулке Некрасова. Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

По состоянию на 15:00 правоохранители проверили на наличие взрывоопасных предметов два торговых центра.

"Здание ТЦ на улице Екатерининской и прилегающую к ней территорию проверено. Взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы 760 сотрудников и посетителей", - говорится в сообщении.

В торговом центре на Пантелеймоновской взрывчатки также не нашли. Во время проверки из здания эвакуировали 300 человек.

Сообщение о заминировании здания в переулке Некрасова поступило в полицию в 13.34. Проверка продолжается.

Напомним, 17 апреля в Днепре поступило 9 сообщений о минировании за день. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.