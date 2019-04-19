Волкер накануне второго тура выборов заверил Украину в поддержке США

Ранее представитель Госдепа заявил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины.

Соединенные Штаты поддерживают демократическую Украину и верят, что она восстановит контроль над своими территориями, включая временно оккупированный Россией Крым.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым”, - написал Волкер в твиттере.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 апреля 2019 г.

Ранее Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины. Он также выразил надежду, что Россия начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов.