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Волкер накануне второго тура выборов заверил Украину в поддержке США

Ранее представитель Госдепа заявил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины.

Соединенные Штаты поддерживают демократическую Украину и верят, что она восстановит контроль над своими территориями, включая временно оккупированный Россией Крым.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым”, - написал Волкер в твиттере.

Ранее Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины. Он также выразил надежду, что Россия начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов.

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