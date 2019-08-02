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Под Одессой мужчина с обрезом ограбил отделение "Новой почты"

Грабитель выстрелил в потолок и заставил сотрудницу отдать ему дневную выручку.

Под Одессой мужчина с обрезом ограбил отделение "Новой почты"
Фото: dumskaya.net

В селе Нерубайское возле Одессы мужчина, угрожая обрезом, ограбил местное отделение "Новой почты".

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

Со ссылкой на полицию, издание сообщает, что грабитель выстрелил в потолок и заставил сотрудницу отделения отдать ему дневную выручку.

В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее этот же мужчина обстрелял на Киевской трассе автомобиль Mitsubishi и пытался отобрать его у владельца. Однако, до Нерубайского, по всей видимости, он дошел пешком.

Фото: dumskaya.net

Сейчас преступника разыскивают. В области объявлен план "Сирена".

Напомним, в Киевской области полиция со стрельбой задержала группу вооруженных бандитов, ограбивших водителя.

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