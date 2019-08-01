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В Киеве во время обыска подозреваемый в хранении наркотиков выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция

От полученных травм мужчина погиб.

В Киеве во время обыска подозреваемый в хранении наркотиков выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве во время обыска подозреваемый в хранении наркотиков мужчина выпрыгнул с 10 этажа.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

"Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что во время обыска мужчина оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб.

На месте происшествия работают сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.

О событии также сообщено представителям Государственного бюро расследований.

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