Боевики "ЛНР" не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

Об этом говорится в видео, обнародованном Станично-Луганской районной государственной администрацией.

В пресс-службе райгосадминистрации в комментарии Новостям Донбасса подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.

"Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" - пояснили в РГА. Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.

В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГосЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы. Также сегодня на КПВВ "Станица Луганская" приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

1 августа в Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста.