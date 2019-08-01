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На киевском рынке задержали группу мигрантов, трое из которых оказались с инфекционным заболеванием

За две недели задержали более 120 мигрантов.

На киевском рынке "Троещина" сотрудники Государственной миграционной службы и полиции задержали более 100 нелегальных мигрантов, трое из которых больны опасным инфекционным заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба ГМС.

Задержание произошло 31 июля. Среди 59 нарушителей миграционного законодательства 33 принудительно вернут в страну происхождения, для 17 человек сократят срок пребывания в Украине, еще двое будут помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лице без гражданства для идентификации личности.

На задержанных граждан составлены 42 админпротокола о нарушении правил пребывания в Украине.

В ГМС отметили, что на прошлой неделе на этом же рынке задержали 63 мигрантов. 10 задержанных поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Среди них у троих выявили симтомы опасного инфекционного заболевания, и флюорографическое обследование подтвердило подозрения. При этом мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть непосредственно контактировали с людьми и продуктами.

ГМС планирует привлечь к ответственности работодателей, которые приняли на работу людей без медицинских справок.

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