В пятницу в Киеве до +23 градусов, днем местами небольшой дождь

В пятницу, 2 августа, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+26 градусов, в Днепропетровской области +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +17…+23 градуса, в Донецкой области +20…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем местами небольшой кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

1 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в районе Одессы +22 градуса; в Днепре возле Киева +23 градуса.