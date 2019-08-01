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В Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста

Когда территорию возле моста разминируют, начнется его реконструкция.

Возле КПВВ "Станица Луганская" саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали разминировать территорию возле разрушенного моста. Об этом сообщается на фейсбуке Станично-Луганской районной госадминистрации.

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністраціяФБ

"Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - сказано в сообщении.

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністраціяФБ

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністраціяФБ

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

29 июля в Кабмине обсудили проект восстановления моста в Станице Луганской.

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