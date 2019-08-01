В Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста

Возле КПВВ "Станица Луганская" саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали разминировать территорию возле разрушенного моста. Об этом сообщается на фейсбуке Станично-Луганской районной госадминистрации.

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністраціяФБ

"Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - сказано в сообщении.

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністраціяФБ

Фото: Станично-Луганська районна державна адміністраціяФБ

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

29 июля в Кабмине обсудили проект восстановления моста в Станице Луганской.