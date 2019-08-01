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СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Центр помогал разным предприятиям переводить безналичные деньги в наличку.

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 100 млн гривен, который действовал в Киевской и Одесской области.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Оперативники установили, что группа местных жителей в течение 2018-2019 годов предоставляла предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

«Отмывание» денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций.

После поступления денег на счета подконтрольных структур за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивались и возвращались заказчикам.

За 2018-2019 годы через конвертационный центр прошло более 100 млн гривен.

Во время санкционированных обысков у участников конвертцентра правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Напомним, в марте 2018 года правоохранители прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более 400 млн грн.   

Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит.

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