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Кличко открыл реконструированный парк "Куреневский"

В парке оборудовали спортивные и детские площадки, установили фонтан и современную оросительную систему.

Фото: instagram/Вечірній Київ

Киевская городская государственная администрация открыла после реконструкции парк "Куреневский" в Подольском районе. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: instagram/Вечірній Київ

В парке обновили центральную входную группу, установили клумбы с многолетними и вечнозелеными растениями, обустроили 15 км современной оросительной системы, установили "сухой" фонтан с разноцветной подсветкой.

В парке оборудованы детские площадки и автодром, а также спортивные площадки для разных возрастных групп.

Фото: instagram/Вечірній Київ

Фото: instagram/Вечірній Київ

Фото: instagram/Вечірній Київ

На территории зоны отдыха установлена система видеонаблюдения - 31 камера наблюдения.

В автогородке Куреневского парка обустроены новые дороги с разметкой и знаками, которые подсвечиваются, с перекрестками, развязками, тоннелем, железнодорожным переездом и остановками для пассажиров.

Фото: instagram/Вечірній Київ

Фото: Киевская городская госадминистрация

Согласно сообщению, с началом информационных недель безопасности дорожного движения в автогородке состоятся образовательные мероприятия для детей с участием сотрудников Национальной полиции.

Напомним, в июне мэр Киева Виталий Кличко уволил трех чиновников КГГА, в работе которых выявлены значительные нарушения.

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