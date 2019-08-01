Подозреваемому в нападении на харьковского телеоператора продлили домашний арест

Вадим Макарюк пострадал во время драки на рынке "Барабашово".

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения Михаилу Базалею, подозреваемому в причастности к нападению и жестоком избиении оператора местной службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ему продлили домашний арест", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По словам собеседника агентства, в пятницу суд планирует рассмотреть ходатайства о продлении мер пресечения еще троим подозреваемым по этому делу.

Конфликт на территории ТЦ "Барабашово" произошел 7 июня. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашла на территорию центра для разрешения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры переросли в драку.