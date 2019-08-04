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В лесополосе в Луганской области полиция обнаружила 150 кг марихуаны

Причастному к перевозке наркотиков грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Фото: lg.npu.gov.ua

В Луганской области полицейские изъяли 150 килограммов марихуаны. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Нацполиция области.

"Высушенное, частично переделанное и подготовленное к транспортировке наркосодержащие растение полицейские обнаружили в лесополосе вблизи села Степной Яр", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли около 150 кг переработанных растений конопли, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения.

Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращиванию растений в настоящее время проверяется.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" (ч. 3 ст. 309 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Запорожской области изъяли партию марихуаны на сумму более 20 млн гривен.

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