В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%

Средняя зарплата в Киеве по итогам первого полугодия в 2019 составила 15 183 грн, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, информирует пресс-служба КГГА.

"По последним статистическим данным, среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице до 6,7% сократился уровень безработицы.

Мельник также сообщила, что оборот розничной торговли вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно.

Кроме этого, за первое полугодие 2019 года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.

В конце июля в Госстате сообщили, что средняя зарплата в Украине выросла на 5,3% за месяц.

По данным Кабмина, средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 года.