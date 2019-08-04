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В Житомирской области прошли учения в условиях, приближенных к боевым

Учения длились трое суток.

В Житомирской области военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Оперативного командования "Север" провели тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

"В течение трех суток военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения оперативного командования "Север" отрабатывали тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Военные проходили обучение в три этапа, во время которых прошли планирования боевого применения подразделений, марш в указанный район, в ходе которого военнослужащие выполнили инженерную и радиационно-химически-бактериологическую разведку путей выдвижения. Также бойцы проделали фортификационное оборудование рубежа обороны.

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

На третьем этапе подразделения полка отработали наведение понтонной мостовой переправы, осуществляя аэрозольную маскировку и постоянно выполняя наблюдение. Также армейцы практиковались в проделывании проходов в заграждениях и минировании, а подразделение РХБ-защиты разворачивало пункт специальной обработки с последующими соответствующими действиями.

Ранее сообщалось, что морская авиация Вооруженных Сил Украины завершила недельные летно-тактические учения над Черным морем в Николаевской области.

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