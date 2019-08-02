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Зеленский предложил ради аэропорта Ивано-Франковска залезть в долги к Коломойскому

"Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн".

Зеленский предложил ради аэропорта Ивано-Франковска залезть в долги к Коломойскому
Фото: kurs.if.ua

Президент Владимир Зеленский предложил ООО "Скорзонера" за свой счет построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ивано-Франковска под гарантии возврата инвестиций из бюджета.

Свое предложение он озвучил депутату Верховной Рады Александру Шевченко, который до своего избрания в 2014 году много лет был директором "Скорзонеры".

Существующая взлетно-посадочная полоса находится в собственности государства и используется параллельно военными и гражданской авиацией. Аэропорт находится в 30-летней концессии ООО "Скорзонера".

"Взлетно-посадочная полоса, которую мы используем у военных, имеет характеристики прочности, которые позволяют принимать воздушные суда массой максимум 53-55 тонн. Все современные авиакомпании хотят летать самолетами на 180-220 пассажиров, а это вес 90-110 тонн", - рассказал директора аэропорта Петр Осипенко. По его словам, общая стоимость реконструкции составляет 40 млн долларов.

Фото: president.gov.ua

Зеленский после этого обратился к Шевченко. "Ходят слухи, что у вашей компании деньги есть", - пошутил он.

"Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать и Ивано-Франковщина не будет ждать", - предложил президент.

"Есть другой вариант - вы все строите, а мы ничего не возвращаем", - пошутил Зеленский.

"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.

Фото: president.gov.ua

"Есть другой вариант - я буду тогда звонить вашим людям, которые согласно юридическим документам являются конечными бенефициарами компании", - сказал Зеленский.

Конечными бенефициарами "Скорзонеры" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

ООО "Скорзонера" принадлежит крупнейший зимний курорт Украины "Буковель".

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