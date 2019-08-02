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У Зеленского обещают кредиты под 12-13% уже в следующем году

Внедрять это планируют "с помощью инструментов ограничения или стимулирования".

У Зеленского обещают кредиты под 12-13% уже в следующем году
Алексей Гончарук
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что Украина может иметь дешевое кредитование - под 12-13% в гривне - уже в следующем году.

Об этом он сказал в ходе делового завтрака с руководителями иностранных банков, который организовал Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), сообщается на сайте президента.

Гончарук отметил, это "оптимистичная оценка, но реальная". Также, по его словам, в украинской банковской системе планируется создание инструмента, который будет защищать интересы кредиторов.

"Почему нам так важно иметь дешевое кредитование уже в следующем году? Потому что так фермер сможет просто пойти в банк и получить там кредит в гривне под 12-13%, ему будет значительно легче работать, развиваться и быть конкурентоспособным", - сказал Гончарук, добавив, что внедрять это можно "с помощью инструментов ограничения или стимулирования".

"Мы будем искать собственную модель, которая в дальнейшем позволит нам реализовать это без ограничений", - резюмировал замглавы ОП.

Напомним, в украинских банках номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам колеблются от 17,9% до 24% годовых (без учета комиссий и других платежей). Ставки по кредитам связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Нацбанк Украины. С 19 июля учетная ставка - 17%, однако в Нацбанке прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

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