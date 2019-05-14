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Украинцы в этом году взяли почти 600 млн грн "теплых кредитов"

В программе приняли более 47 тыс. домохозяйств.

Украинцы в этом году взяли почти 600 млн грн "теплых кредитов"
Фото: kiev.klichko.org

С начала действия программы "теплых кредитов" в текущем году было привлечено 600 млн гривен  на финансирование энергоэффективных мероприятий.

Об этом сообщило Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, передают "Українські новини".

За это время участие в программе приняли более 47 тыс. домохозяйств.

Также сообщается, что 6-10 мая было привлечено около 50 млн гривен на финансирование энергоэффективных мероприятий.

33 млн гривен было привлечено на утепление частных домов, более 15 млн гривен привлекли объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и почти 2 млн гривен кредитных средств было привлечено на установку твердотопливных котлов.

Напомним, в 2018 году около 150 тыс. домохозяйств привлекли 1,1 млрд гривен по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает выделение 400 млн гривен на предоставление компенсаций по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий, из которых 190,080 млн гривен предусмотрено на выплату компенсаций по кредитам объединениям совладельцев многоквартирных домов.

В 2018 году участникам программы "теплых кредитов" было возмещено около 418 млн гривен из государственного бюджета.

Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.

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