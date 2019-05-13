НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка

Нацбанк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы.

Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, НБУ не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы.

При этом он отметил, что порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.

"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы ", - сказал Виктор Григорчук.

Согласно сообщению, НБУ имел основания для проведения инспекционной проверки Приватбанка в 2016 году, поскольку согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств. По результатам инспекционной проверки Приватбанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банк не выполнял, а капитала банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков. Такие выводы подтверждаются материалами инспекционной проверки, а также независимой международно признанной аудиторской компанией, которую привлек Приватбанк.

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в Приватбанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка. Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - подчеркнул Григорчук.

НБУ продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.