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​АМКУ заблокировал все тендеры на закупку дизтоплива для "Укрзализныци", - Кравцов

Компания вынуждена закупать партию дизтоплива с применением переговорной процедуры.

​АМКУ заблокировал все тендеры на закупку дизтоплива для "Укрзализныци", - Кравцов
Фото: UGMKinfo

Из-за блокировки тендеров Антимонопольным комитетом "Укрзализныця" вынуждена закупать партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления "УЗ" Евгений Кравцов.

"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы... Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют", - написал он, подчеркнув, что две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами.

"И для понимания ситуации: две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53", - добавил Кравцов.

Глава УЗ пояснил, что в такой ситуации компания идет на исключительную и срочную закупку партии горючего посредством переговорной процедуры.

"Два года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро в качестве наблюдателей", - отметил Кравцов.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, в июле прошлого года НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей". Подозреваемыми являются бывший начальник филиала УЗ "Центр обеспечения производства", его заместитель, начальник отдела нефтепродуктов этого филиала, куратор компании-поставщика "Вог Аэро Джет" (сейчас - "Воленс Трейд") и его подчиненный. Трое из них - начальник филиала и представители поставщика - находятся в розыске.

По версии следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с "УЗ" договор поставки дизтоплива по цене ниже рыночной. Но после этого были подписаны несколько дополнительных соглашений к договору, согласно которым стоимость дизтоплива для ж/д выросла на основании нормы, разрешающей повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

Между вторым и третьим соглашениями рыночные цены на топливо не росли, поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и "УЗ" и требованиям законодательства, сочли в НАБУ. Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень, что привело к искажению результатов торгов.

"Укрзализныця" закупила у победителя тендера 3/4 от запланированного объема топлива и в результате переплатила поставщику 92 млн грн.

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