Фото: EPA/UPG Криштиану Роналду и Райан Гиггз

7 октября 2002 года Криштиану Роналду забил свой первый гол в профессиональной карьере.

Это произошло в матче лиссабонского "Спортинга" против "Морейренсе".

Этому событию "Спортинг" опубликовал пост в Twitter.

Em 2002 e com apenas 17 anos, @Cristiano só demorou 34 minutos para marcar o seu 1.º golo como profissional ⚽



O resto é história... 🤩 #NesteDiaSCP pic.twitter.com/b7wX1QhqlW — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 7 октября 2019 г.

Роналду отыграл за португальский клуб 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".