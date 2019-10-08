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"Спортинг" отметил 17-летие первого гола Роналду в профессиональной карьере

Криштиану тогда было также 17 лет.

Криштиану Роналду и Райан Гиггз
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду и Райан Гиггз
7 октября 2002 года Криштиану Роналду забил свой первый гол в профессиональной карьере.

Это произошло в матче лиссабонского "Спортинга" против "Морейренсе".

Этому событию "Спортинг" опубликовал пост в Twitter.

Роналду отыграл за португальский клуб 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

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