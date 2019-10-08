Игроки финалиста последней Лиги Чемпионов выразили недовольство зарплатой президента клуба

Может футболисты "Тоттенхэма" не там пытаются найти причину своих неудачных выступлений?

Игроки "Тоттенхэма" недовольны положением дел в команде, сообщает британский The Athletic.

"Тренировочная база клуба превратилась в режимный объект, игроки недовольны ситуацией, - сообщил изданию источник в команде. - У многих футболистов нет ощущения, что им доверяют", - отмечает издание.

Еще одна претензия игроков "шпор" - недостаточно высокие, по их мнению, зарплаты.

Часть футболистов "Тоттенхэма" выразила непонимание, узнав зарплату президента клуба Дэниэла Леви - 6 млн фунтов в год.

Неудивительно, что некоторые игроки "Тоттенхэма" серьезно задумались об уходе.

Так полузащитник Кристиан Эриксен летом добивался перехода в "Реал", однако руководство "шпор" его не отпустило.

У защитника Яна Фертонгена летом заканчивается контракт и стороны до сих пор не сели за стол переговоров.

Другой игрок обороны Дэнни Роуз уже не первое трансферное окно выражает мнение сменить клубную прописку.

Задумывается об уходе и абсолютный лидер команды – Харри Кейн.

После 8 туров "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков.