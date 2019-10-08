Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
ГлавнаяСпорт

Игроки финалиста последней Лиги Чемпионов выразили недовольство зарплатой президента клуба

Может футболисты "Тоттенхэма" не там пытаются найти причину своих неудачных выступлений?

Игроки финалиста последней Лиги Чемпионов выразили недовольство зарплатой президента клуба
Тоттенхэм
Фото: EPA/UPG

Игроки "Тоттенхэма" недовольны положением дел в команде, сообщает британский The Athletic.

"Тренировочная база клуба превратилась в режимный объект, игроки недовольны ситуацией, - сообщил изданию источник в команде. - У многих футболистов нет ощущения, что им доверяют", - отмечает издание.

Еще одна претензия игроков "шпор" - недостаточно высокие, по их мнению, зарплаты.

Часть футболистов "Тоттенхэма" выразила непонимание, узнав зарплату президента клуба Дэниэла Леви - 6 млн фунтов в год.

Неудивительно, что некоторые игроки "Тоттенхэма" серьезно задумались об уходе.

Так полузащитник Кристиан Эриксен летом добивался перехода в "Реал", однако руководство "шпор" его не отпустило.

У защитника Яна Фертонгена летом заканчивается контракт и стороны до сих пор не сели за стол переговоров.

Другой игрок обороны Дэнни Роуз уже не первое трансферное окно выражает мнение сменить клубную прописку.

Задумывается об уходе и абсолютный лидер команды – Харри Кейн.

После 8 туров "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также