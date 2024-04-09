Клуб українця позбавили двох очок в Англійській Прем'єр-лізі

Англійський "Евертон", за який виступає гравець національної збірної України Віталій Миколенко, вдруге цього сезону втрачає очки у чемпіонаті через кабінетні питання. Згідно із рішенням комісії з прибутку та стійкого розвитку, клуб з Ліверпуля позбавлений двох залікових пунктів.

Як пише BBC, "Евертон" порушив вимогу щодо того, що за трирічний період команди АПЛ не повинні зазнавати збитків більше 105 мільйонів фунтів стерлінгів. "Іриски" за період до сезону 2022-2023 перевищили цей ліміт на понад 16,5 мільйонів.

Після зняття двох очок клуб опустився на 16-е місце в таблиці і наблизився до зони вильоту.

В "Евертоні" сподіваються оскаржити вирок комісії, що вже вдалося у випадку з попереднім штрафом: тоді покарання у вигляді мінус десяти очок зменшили до мінус шести.