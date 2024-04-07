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Українські дзюдоїсти вибороли 12 медалей на Кубку Європи серед кадетів

Як підсумок - перше загальнокомандне місце.

Українські дзюдоїсти вибороли 12 медалей на Кубку Європи серед кадетів
Українські дзюдоїсти на Кубку Європи серед кадетів
Фото: Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти здобули 12 медалей на Кубку Європи серед кадетів, який відбувся у Тепліце (Чехія).

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

В результаті наші спортсмени отримали і перше загальнокомандне місце.

Нагороди розподілилися таким чином:

  • «золото»: Хазар Гейдаров (-55 кг), Іларія Цуркан (-63 кг), Дмитро Лебідь (-90 кг), Анна Олійник-Корнійко (-70 кг).
  • «срібло»: Нікіта Баталін (-50 кг), Єлизавета Ємельянова (-52 кг), Діана Балбек (-57 кг), Гліб Підкіпний (-73 кг), Олег Фесенко (+90 кг).
  • «бронза»: Анна Ткачова (-70 кг), Михайло Соляник (-81 кг), Аркадій Самойлов (-90 кг).

Українські дзюдоїсти на Кубку Європи серед кадетів
Фото: Федерація дзюдо України
Українські дзюдоїсти на Кубку Європи серед кадетів

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