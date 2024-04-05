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Юніорська збірна України посіла друге місце на чемпіонаті світу з фристайлу

"Бронза" стала історичною нагородою для юніорської збірної - ніколи раніше українські спортсмени не піднімалися на подіум у командній дисципліні.

Юніорська збірна України посіла друге місце на чемпіонаті світу з фристайлу
Юніорська збірна України на чемпіонаті світу з фристайлу
Фото: НОК України

Українська юніорська команда стала бронзовим призером чемпіонату світу 2024 з фристайлу (акробатика).

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

5 квітня у другий змагальний день ЮЧС-2024 в італійському К'єза-ін-Вальмаленко відбувалися змагання в змішаній командній дисципліні. У складі української збірної виступили Ангеліна Брикіна, Захар Максимчук і Максим Кузнєцов.

У суперфіналі українці набрали 245.95 балів, поступившись лише суперникам з Канади (287.59 балів) і Китаю (280.60 балів) 

НОК повідомив, що "бронза" стала історичною нагородою для юніорської збірної, бо ніколи раніше у своїй історії українські спортсмени не піднімалися на подіум у командній дисципліні.

До речі, для Ангеліни Брикіної це вже друга бронзова медаль на цьому чемпіонаті світу. 4 квітня українка посіла третє місце в особистому заліку.

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