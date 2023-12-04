Котовський виграв "бронзу" на етапі Кубка світу з фристайлу

Дмитро завоював нагороду на змаганнях у фінському місті Рука.

Кубок світу-2023/24 з лижної акробатики стартував у фінському місті Рука.

На першому етапі КС бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків став Дмитро Котовський.

22-річний спортсмен з Рівного у вирішальному раунді змагань отримав за стрибок 17.00 бали, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).

Це п'ята особиста нагорода у кар'єрі Дмитра на етапах КС.

Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у китайському Чанчуні 16-17 грудня.

Кубок світу з фристайлу. Рука (Фінляндія).

Лижна акробатика. Чоловіки.

Ци Гуанпу (Китай) – 119.91 бала Пірмін Вернер (Швейцарія) – 119.00 Дмитро Котовський (Україна) – 117.00 Крістофер Лілліс (США) – 116.74 Сіньді Ван (Китай) – 113.57 Льюїс Ірвінг (Канада) – 72.12.

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