Котовський виграв "бронзу" на етапі Кубка світу з фристайлу

Кубок світу-2023/24 з лижної акробатики стартував у фінському місті Рука.
На першому етапі КС бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків став Дмитро Котовський.
22-річний спортсмен з Рівного у вирішальному раунді змагань отримав за стрибок 17.00 бали, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).
Це п'ята особиста нагорода у кар'єрі Дмитра на етапах КС.
Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у китайському Чанчуні 16-17 грудня.
Кубок світу з фристайлу. Рука (Фінляндія).
Лижна акробатика. Чоловіки.
- Ци Гуанпу (Китай) – 119.91 бала
- Пірмін Вернер (Швейцарія) – 119.00
- Дмитро Котовський (Україна) – 117.00
- Крістофер Лілліс (США) – 116.74
- Сіньді Ван (Китай) – 113.57
- Льюїс Ірвінг (Канада) – 72.12.
...
- 17. Володимир Кушнір (Україна) – 97.17
- 21. Захар Максимчук (Україна) – 81.51
- 27. Максим Кузнєцов (Україна) – 69.25
- 29. Олександр Окіпнюк (Україна) – 66.37
- 33. Ян Гаврюк (Україна) – 47.20.