Світоліна стала володаркою нагороди "Повернення року" за версією Eurosport

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) здобула визнання від Eurosport у номінації "Повернення року", повідомляється на офіційному сайті спортивного холдингу.
Еліна поставила кар'єру на паузу в березні 2022-го, щоб у жовтні стати мамою, а вже у квітні 2023-го повернулася в тур.
Зазначимо, що Світоліна цього літа змогла дійти по черзі до чвертьфіналу Roland Garros і до півфіналу Wimbledon.
Переможниці інших номінацій:
- Найкращий гравець сезону: Іга Швьонтек (Польща);
- Дует сезону: Віра Звонарьова (Росія) - Лаура Зігемунд (Німеччина);
- Гра сезону: Хаддад Майя (Бразилія) – Соррібер-Тормо (Іспанія) – 6:7 (3-7), 6:3, 7:5 у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції;
- Протистояння сезону: Аріна Соболенко (Білорусь) – Олена Рибакіна (Казахстан), рахунок матчів 2:2;
- Сюрприз сезону: повернення Каролін Возняцькі (Данія) до тенісу;
- Молодий гравець сезону: Корі Гауфф (США).