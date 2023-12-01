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Світоліна стала володаркою нагороди "Повернення року" за версією Eurosport

Еліна повернула собі статус першої ракетки України.

Світоліна стала володаркою нагороди "Повернення року" за версією Eurosport
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) здобула визнання від Eurosport у номінації "Повернення року", повідомляється на офіційному сайті спортивного холдингу.

Еліна поставила кар'єру на паузу в березні 2022-го, щоб у жовтні стати мамою, а вже у квітні 2023-го повернулася в тур.

Зазначимо, що Світоліна цього літа змогла дійти по черзі до чвертьфіналу Roland Garros і до півфіналу Wimbledon.

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Переможниці інших номінацій:

  • Найкращий гравець сезону: Іга Швьонтек (Польща);
  • Дует сезону: Віра Звонарьова (Росія) - Лаура Зігемунд (Німеччина);
  • Гра сезону: Хаддад Майя (Бразилія) – Соррібер-Тормо (Іспанія) – 6:7 (3-7), 6:3, 7:5 у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції;
  • Протистояння сезону: Аріна Соболенко (Білорусь) – Олена Рибакіна (Казахстан), рахунок матчів 2:2;
  • Сюрприз сезону: повернення Каролін Возняцькі (Данія) до тенісу;
  • Молодий гравець сезону: Корі Гауфф (США).
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