Світоліна стала володаркою нагороди "Повернення року" за версією Eurosport

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) здобула визнання від Eurosport у номінації "Повернення року", повідомляється на офіційному сайті спортивного холдингу.

Еліна поставила кар'єру на паузу в березні 2022-го, щоб у жовтні стати мамою, а вже у квітні 2023-го повернулася в тур.

Зазначимо, що Світоліна цього літа змогла дійти по черзі до чвертьфіналу Roland Garros і до півфіналу Wimbledon.

Переможниці інших номінацій: