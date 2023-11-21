«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
ГоловнаСпорт

Світоліна номінована на нагороду від WTA

Перша ракетка України потрапила у номінацію "Повернення року".

Світоліна номінована на нагороду від WTA
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) претендує на нагороду від Жіночої тенісної асоціації (WTA) “Повернення року” (Comeback Player of the Year) в рамках щорічної премії WTA Player Awards 2023, повідомляє пресслужба організації.

На нагороду також претендують Маркета Вондроушова і Кароліна Мухова (обидві – Чехія), Се Шувей (Тайвань) та Анастасія Павлюченкова (Росія).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

До цієї категорії увійшли тенісистки, рейтинг яких знизився у порівнянні з минулим роком через травми, але які змогли повернутися на корт і показати хороші результати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies