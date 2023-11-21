Світоліна номінована на нагороду від WTA

Перша ракетка України потрапила у номінацію "Повернення року".

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) претендує на нагороду від Жіночої тенісної асоціації (WTA) “Повернення року” (Comeback Player of the Year) в рамках щорічної премії WTA Player Awards 2023, повідомляє пресслужба організації.

На нагороду також претендують Маркета Вондроушова і Кароліна Мухова (обидві – Чехія), Се Шувей (Тайвань) та Анастасія Павлюченкова (Росія).

До цієї категорії увійшли тенісистки, рейтинг яких знизився у порівнянні з минулим роком через травми, але які змогли повернутися на корт і показати хороші результати.