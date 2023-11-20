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Міжнародна федерація кінного спорту частково зняла бан із росіян та білорусів

Спортсмени з цих країн братимуть участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація кінного спорту частково зняла бан із росіян та білорусів
Фото: facebook.com/the.fei

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) частково зняла заборону на участь у змаганнях для російських та білоруських спортсменів, повідомляє sportarena.com.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Генеральної Асамблеї FEI, що відбулася у Мехіко.

Представники РФ та РБ будуть допущені до участі у змаганнях під нейтральним прапором. Однак у силі залишається заборона на проведення турнірів у Росії та Білорусі.

Глава МОК Томас Бах раніше говорив про бажання його організації повернути спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань "заради об’єднання всього світу на Олімпійських іграх". Німець назвав позицію України, яка виступала проти допуску всіх російських і білоруських спортсменів "неконструктивною".

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Ще у березні Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. У відповідь на це Кабінет міністрів України ухвалив рішення про бойкот відбіркових турнірів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, на яких будуть допущені обумовлені спортсмени.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна разом з коаліцією з 35 країн бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо на них допустять Росію і Білорусь.

Згодом стало відомо, що Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, у яких беруть участь спортсмени РФ та РБ, оголошеного навесні 2023 року. Це рішення може стосуватись і Олімпіади-2024.

У свою чергу, президент НОК України Вадим Гутцайт зазначив, що українські спортсмени виступлять на Олімпіаді, якщо росіяни та білоруси змагатимуться під нейтральними прапорами.

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