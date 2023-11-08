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Великобританія несподівано підтримала участь росіян на Олімпіаді-2024

Заява від глави Британської олімпійської асоціації.

Великобританія несподівано підтримала участь росіян на Олімпіаді-2024
Фото: skysports.com

Виконавчий директор Британської олімпійської асоціації Енді Енсон заявив про підтримку участі російських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

"Будь-який російський чи білоруський спортсмен, який бере участь у змаганнях, має виступати як нейтральний атлет, без прапора своєї країни.

Не слід забувати, що росіяни були відсторонені від участі у багатьох міжнародних змаганнях, тому багато хто з них не зміг пройти кваліфікацію. Ми підтримуємо ідею нейтральності атлетів, ми не хочемо, щоб спортсмени були покарані за конфлікти, які відбуваються у світі", - цитує Енсона Sky Sports.

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Енсон додав, що, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) все ж таки вирішить дозволити російським спортсменам змагатися в Парижі, він очікує, що не більше ста людей приїдуть на Ігри наступного літа.

"Навіть якщо в Парижі буде кілька незалежних російських спортсменів, ми чекаємо на них до 100, а не тих 400, які були в Токіо", - заявив британський функціонер.

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