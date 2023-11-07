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УЄФА змушує Україну зіграти спаринг із "Лехією"

Контрольний поєдинок відбудеться у Гданську 16 листопада.

УЄФА змушує Україну зіграти спаринг із "Лехією"
Сергій Ребров
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що "синьо-жовті" змушені зіграти контрольний матч з "Лехією" за розпорядженням УЄФА.

“Зараз цей матч не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати. Я вважаю, що спаринг зараз не потрібен, але, на жаль, ми маємо грати цю контрольну гру", - цетує головного тренера sportarena.com.

"Для когось будуть сюрпризи у складі, але я завжди кажу, якщо ми когось викликаємо – отже вони заслужили на цей виклик. Вони своєю грою цього заслуговують.

Ми сподіваємося, що Циганков повернеться у форму. Є деякі пошкодження у гравців, але вважаю, що до ігор збірної всі будуть готові”, - зазначив Ребров.

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Збірна України зіграє з Лехією у Гданську, де "синьо-жовті" базуватимуться під час листопадового збору. Матч відбудеться 16 листопада, інші деталі поєдинку наразі не уточнюються.

Нагадаємо, що Україна в останньому турі кваліфікації Євро-2024 зіграє з Італією 20 листопада в Леверкузені на стадіоні “Бай-Арена”, початок о 20:45 за місцевим часом.

Збірна України посідає друге місце у групі С, набравши 13 очок. Італія з десятьма очками йде на третій сходинці, зігравши на один матч менше. "Скуадра Адзурра" 17 листопада прийме Північну Македонію. Поєдинок Україна – Італія визначить володаря другої путівки із групи С на Євро-2024.

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