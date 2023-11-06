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Миколенко прокоментував свій дебютний гол на "Гудісон Парк"

"Два роки тому я навіть уявити не міг, що зможу домогтися цього".

Миколенко прокоментував свій дебютний гол на "Гудісон Парк"
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

У 11-му турі АПЛ клуб Віталія Міколенка "Евертон" приймав клуб екс-наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі "Брайтон".

Матч завершився внічию – 1:1. Відкрив рахунок у поєдинку саме Миколенко, для якого цей гол став дебютним за "ірисок" на "Гудісон Парк".

Після матчу українець прокоментував цю історичну подію.

“Я розчарований, ми зіграли добре і заслужили три очки. Ми були сильні, і вболівальники справді зіграли свою роль. Я думаю, нам зрештою не пощастило.

Але ми ростемо щотижня як команда, ви можете це бачити. Наші вболівальники, сподіваюся, теж це бачать. Ми щодня разом старанно працюємо на тренуваннях. Я намагаюся грати кожну гру на 100 відсотків, я все ще хочу ставати краще і щодня старанно працюю, щоб продовжувати вдосконалюватися.

Я хочу допомогти своїм товаришам по команді та досягти успіху для цієї команди”, - цетує Віталія клубна прес-служба.

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“Прем’єр-ліга - складна ліга, можливо, найкраща у світі. Потрібен час, щоб адаптуватися, але у мене чудові товариші по команді, і я думаю, що ми сильна команда, яка добре грає. Я хочу продовжувати намагатися зробити свій внесок.

Це приголомшливе відчуття – забивати на "Гудісон Парк". Два роки тому я навіть уявити собі не міг, що зможу досягти цього. Голи – це те, що мені хотілося б додати у свою гру, і я сподіваюся, що цей гол – початок багатьох інших досягнень клубу”, - зазначив українець.

За "Евертон" Миколенко виступає із січня минулого року. Свій дебютний м’яч за мерсісайдців Миколенко забив 8 травня тогож року у переможному гостьовому матчі проти "Лестера" – 2:1.

"Евертон" займає 16-е місце в АПЛ. У наступному турі команда Шона Дайча 11 листопада зіграє із "Крістал Пелас".

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