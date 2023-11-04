Луческу пішов з посади головного тренера “Динамо”

Головний тренер “Динамо” Мірча Луческу провів останній матч на цій посаді.

Про це він повідомив на пресконференції після матчу з “Шахтарем”.

“Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую усім. Хотілося би завершити по-іншому, але усьому приходить кінець - і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець”, – сказав Луческу.

В останньому матчі під керівництвом румуна “Динамо” мінімально поступилось “Шахтарю”.

Перед тим, в кінці вересня, "Динамо" сенсаційно програло "Оболоні" (0:1) у матчі 1/8 фіналу Кубка України і вперше за останні 11 років не зуміло вийти до чвертьфіналу цього турніру.

А ще раніше "Динамо" програло "Бешикташу" і матч-відповідь раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА (0:1) і завершило виступ на євроарені сезону-2023/24.