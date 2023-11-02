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ХІТ дізнався суперників по групі еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів

Серед суперників – чинний переможець іспанська "Пальма".

ХІТ дізнався суперників по групі еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів
ХІТ

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів-2023/24 з футзалу. 

Український ХІТ потрапив у квартет D, де зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів "Пальмою" (Іспанія), "Олміссумом" (Хорватія) та "Любовою" (Польща), повідомляє sportarena.com.

Матчі групи відбудуться з 28 листопада по 3 грудня в Іспанії.

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Результати жеребкування:

  • Група А: "Барселона" (Іспанія), "Етуаль" (Франція), "Еболі" (Італія), "Рига" (Латвія);
  • Група B: "Бенфіка" (Португалія), "Кайрат" (Казахстан), "Добовець" (Словенія), "Пріштіна" (Косово);
  • Група C: "Спортінг" (Португалія), "Андерлехт" (Бельгія), "Лозниця-Град" (Сербія), "Халадаш" (Угорщина);
  • Група D: "Пальма" (Іспанія), ХІТ (Україна), "Олміссум" (Хорватія), "Любава" (Польща).

Переможці кожної з груп вийдуть до "Фіналу чотирьох", матчі якого відбудуться на початку травня 2024 року.

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