ХІТ дізнався суперників по групі еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів-2023/24 з футзалу.

Український ХІТ потрапив у квартет D, де зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів "Пальмою" (Іспанія), "Олміссумом" (Хорватія) та "Любовою" (Польща), повідомляє sportarena.com.

Матчі групи відбудуться з 28 листопада по 3 грудня в Іспанії.

Результати жеребкування:

Група А: "Барселона" (Іспанія), "Етуаль" (Франція), "Еболі" (Італія), "Рига" (Латвія);

"Барселона" (Іспанія), "Етуаль" (Франція), "Еболі" (Італія), "Рига" (Латвія); Група B: "Бенфіка" (Португалія), "Кайрат" (Казахстан), "Добовець" (Словенія), "Пріштіна" (Косово);

"Бенфіка" (Португалія), "Кайрат" (Казахстан), "Добовець" (Словенія), "Пріштіна" (Косово); Група C: "Спортінг" (Португалія), "Андерлехт" (Бельгія), "Лозниця-Град" (Сербія), "Халадаш" (Угорщина);

"Спортінг" (Португалія), "Андерлехт" (Бельгія), "Лозниця-Град" (Сербія), "Халадаш" (Угорщина); Група D: "Пальма" (Іспанія), ХІТ (Україна), "Олміссум" (Хорватія), "Любава" (Польща).

Переможці кожної з груп вийдуть до "Фіналу чотирьох", матчі якого відбудуться на початку травня 2024 року.