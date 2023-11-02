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Довбик та Малиновський відзначилися переможними асистами у матчах Кубка

У Європі відбулися матчі внутрішніх Кубків.

Довбик та Малиновський відзначилися переможними асистами у матчах Кубка
Руслан Малиновський (праворуч)
Фото: EPA/UPG

У рамках першого раунду Кубка Іспанії "Жирона" зустрілася з "Сан-Роке де Лепе" з четвертого іспанського дивізіону і здобула важку перемогу – 2:1.

Переможний м'яч на 90+8 хвилині забив Савіо. Асистував бразильцю Артем Довбик.

З аналогічним результатом завершився і поєдинок другого раунду Кубка Італії, в якому "Дженоа" приймало "Реджану" із Серії Б.

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І цього матчу переможний асист оформив на свій рахунок український легіонер. Зазначимо, що основний час закінчився внічию – 1:1. А на 97-й хвилині на полі у складі господарів з'явився Руслан Малиновський, якому вистачило лише пів хвилини, щоб зробити результативний пас на Альберта Гудмундссона – 2:1.

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