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Команда Усика вимагає у Ф'юрі документи про травму

Потрібні докази.

Команда Усика вимагає у Ф'юрі документи про травму
Фото: Instagram

Команда володаря титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) хоче отримати медичні документи, які підтверджують травму чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) та неможливість проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу 23 грудня.

"Ми розумні люди і все розуміємо – травми трапляються. Проте все має бути зроблено правильно. Якщо він справді травмований, то потрібні документи, які це підтвердять. Є процедура.

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Але, можливо, вони просто бояться Олександра Усик", – цетує промоутера українського чемпіона Олександра Красюка Boxing Scene.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про перенесення бою на лютий 2024 року.

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