Наставник збірної України пояснив, чому українці вирішили не бойкотувати ЧЄ з дзюдо через участь росіян

На кону – путівки на Олімпіаду-2024.

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва пояснив, чому на відміну від чемпіонату світу українці вирішили не бойкотувати континентальну першість

незважаючи на присутність росіян.

"Пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри, тому Президією федерації прийнято одноголосне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023", - цитує Дуброва suspilne.media. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, до заявки збірної України увійшли 11 спортсменів: шість чоловіків та п'ять жінок. До списку через травми не потрапили лідери жіночої та чоловічої команд Дар'я Білодід та Яків Хаммо.

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