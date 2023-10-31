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Наставник збірної України пояснив, чому українці вирішили не бойкотувати ЧЄ з дзюдо через участь росіян

На кону – путівки на Олімпіаду-2024.

Наставник збірної України пояснив, чому українці вирішили не бойкотувати ЧЄ з дзюдо через участь росіян
Віталій Дуброва
Фото: ФДУ

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва пояснив, чому на відміну від чемпіонату світу українці вирішили не бойкотувати континентальну першість 

незважаючи на присутність росіян.

"Пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри, тому Президією федерації прийнято одноголосне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023", - цитує Дуброва suspilne.media.

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Нагадаємо, до заявки збірної України увійшли 11 спортсменів: шість чоловіків та п'ять жінок. До списку через травми не потрапили лідери жіночої та чоловічої команд Дар'я Білодід та Яків Хаммо.

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