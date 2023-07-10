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Збірна України з дзюдо стала переможцем медального заліку Кубка Європи

Турнір відбувся у Таллінні.

Збірна України з дзюдо стала переможцем медального заліку Кубка Європи
Фото: Facebook

В естонській столиці Таллінні завершився Кубок Європи з дзюдо. У скарбничці української збірної опинилося 13 медалей - 5 золотих, 2 срібні та 6 бронзових.

"Золото": Анастасія Чижевська (до 57 кг), Юлія Гребеніжко (до 63 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг), Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свидрак (до 81 кг).

"Срібло": Христина Гоман (понад 78 кг) та Сергій Кривчач (до 81 кг).

"Бронза": Марія Буєк (до 48 кг), Анастасія Антипіна (до 63 кг), Ганна Казакова (до 78 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Каро Марандян (до 66 кг), Олексій Єршов (до 100 кг).

Зазначимо, що наша команда посіла перше місце у медальному заліку.

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