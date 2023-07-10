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Одразу два українці потрапили до символічної збірної молодіжного Євро-2023

Обидва – представники "Шахтаря".

Одразу два українці потрапили до символічної збірної молодіжного Євро-2023
Фото: УАФ

Авторитетний статистичний портал SofaScore склав символічну збірну молодіжного Євро-2023.

До неї увійшли одразу два українці - півзахисники Артем Бондаренко та Георгій Судаков. Обидва представляють донецький "Шахтар".

Відзначимо, Судаков також став кращим бомбардиром Євро-2023. Іспанці Серхіо Гомес, Абель Руїс і Судаков забили по три голи. "Золоту бутсу" вручили Гомесу, який випередив українця за загальною кількістю результативних дій (гол+пас).

Нагадаємо, підопічні Руслана Ротаня дійшли на турнірі до півфіналу, поступившись у ньому іспанцям – 1:5.

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