Одразу два українці потрапили до символічної збірної молодіжного Євро-2023

Авторитетний статистичний портал SofaScore склав символічну збірну молодіжного Євро-2023.

До неї увійшли одразу два українці - півзахисники Артем Бондаренко та Георгій Судаков. Обидва представляють донецький "Шахтар".

Відзначимо, Судаков також став кращим бомбардиром Євро-2023. Іспанці Серхіо Гомес, Абель Руїс і Судаков забили по три голи. "Золоту бутсу" вручили Гомесу, який випередив українця за загальною кількістю результативних дій (гол+пас).

Нагадаємо, підопічні Руслана Ротаня дійшли на турнірі до півфіналу, поступившись у ньому іспанцям – 1:5.