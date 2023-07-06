Ротань пояснив розгромну поразку молодіжної збірної у півфіналі Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань банальною нестачею часу на відновлення пояснив розгромну поразку своєї команди у півфіналі Євро-2023 (U-21) від іспанців - 1:5.

"Я хочу висловити величезну подяку нашим хлопцям за те, що ми дуже добре виглядали на Євро та заслужили симпатії вболівальників. Я вважаю, що це їм піде в плюс, вони - великі молодці.

Сьогодні нам банально не вистачило відновлення, аби бути готовими на сто відсотків. Я не розумію того, як ми добиралися сюди після гри з Францією. Ці затримки рейсів незрозумілі, нас закрили в якомусь ангарі, ми просиділи чотири години в аеропорту замість того, щоб відновлюватися.

Ми прибули в готель о першій ночі. Для мене на такому турнірі це є загадкою. Не було тих емоцій і свіжості, які мали бути в цьому поєдинку. Тому ми маємо такий результат", - заявив Ротань на післяматчовій прес-конференції.

"Ви самі бачили матч. Для нас вдало складався його початок. Потрібно відзначити й привітати збірну Іспанії — це дуже сильна команда. Із таким суперником треба грати на сто відсотків.

У нашому поєдинку на груповій стадії ми були свіжішими, добре переміщувалися, самі грали з м’ячем, тоді нам було легше. На жаль, сьогодні хлопцям просто забракло свіжості", - зазначив коуч.