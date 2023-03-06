Ротань оголосив список футболістів, викликаних до збірної України на відбірковий матч Євро-2024 проти Англії

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Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Руслан Ротань оголосив шорт-лист футболістів, яких він велючив для підготовки до старту відбірної кампанії Євро-2024, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Варто відзначити повернення в команду Євгена Коноплянки.

Також Ротань назвав імена 13 гравців, які потрапили в резервний список.

Нагадаємо, перший свій відбірковий матч єврокампанії "жовто-сині" проведуть у рамках другого туру проти збірної Англії.

Поєдинок пройде 26 березня в Лондоні на "Вемблі".