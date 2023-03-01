Ротань поверне Коноплянку до лав збірної України

В.о. головного тренера збірної України з футболу Руслан Ротань назвав кандидатів на відбірковий матч Євро-2024 із Англією.

"Насправді для мене це велика честь і гордість - те, що мені довірили національну збірну країни. Я завжди казав, і ці слова багато хто підтвердить, що із самого початку моєї кар’єри як гравця в збірній я завжди з великим задоволенням долучався до її лав.

Тому зараз для мене це є честю. Я розумію, що в майбутньому поєдинку потрібно захищати честь усієї України. Я вважаю, що його треба сприймати просто як виклик. Англія - така сама команда, за перемогу над якою дають три очки.

Не існує у світі непереможних команд, ми всі, разом із гравцями й тренерами, повинні розуміти, що проти цього суперника також можна грати та досягати результату. Ми будемо розраховувати на якісний футбол. Гра все покаже", - цетує головного тренера пресслужба УАФ.

"Станом на зараз це одна з найкращих збірних планети, і чемпіонат світу показав, що вона правильно розвивається. Це досить сильна команда, яка прогресує, а за якістю гри, мабуть, входить до топ-5.

Я думаю, що десь до 5—6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір і ввійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, думаю, дійдемо висновку до цих чисел.

Тож я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим і перед оголошенням списку викликаних - обов’язково пройдемося по іменах,- й упродовж зборів, і перед матчем з Англією.

Моє завдання — допомогти національній команді, і я готовий докласти для цього всіх зусиль. Саме тому я й прийняв пропозицію стати виконувачем обов’язків головного тренера", - зазначив Ротань.

Я розраховую на Коноплянку. Я за ним стежив і стежу. Він – кандидат на потрапляння до лав національної збірної. Як і всі футболісти, які грають у чемпіонаті України та за кордоном. Все може бути.

Щодо травм Ярмоленка та Забарного ми зв'язувалися з лікарем. Ми знаємо, як випав Андрій. Ще є час. Сподіваюся, що наш капітан зможе підійти до матчу з Англією у формі. Спочатку прогнозували, що Забарний пропустить два тижні, але відновлення займе довше. По ньому питання відкрите.

Трубін, Артем Бондаренко, Судаков і Криськів заслуговують на виклик до національної збірної. Це не буде проблемою для молоді. Якби збірну тренував не я, то, впевнений, було б так само.

Думаю, Мудрик та всі гравці молодіжки зможуть поїхати на Євро. Точно визначимося після розмови із Сергієм Ребровим. Якщо вони будуть пізніше – гадаю, нічого страшного", - підсумував Ротань.

Додамо, що матч проти Англії відбудеться 26 березня на "Вемблі". Це буде стартова для українців гра у відборі на Євро-2024.

Крім цих двох команд, до групи С потрапили команди Італії, Північної Македонії та Мальти.