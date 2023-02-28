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Федерація шахів Росії увійшла до складу Азіатської шахової федерації

FIDE схвалила це рішення.

Федерація шахів Росії увійшла до складу Азіатської шахової федерації
Фото: i-fakt.ru

Федерацію шахів Росії (ФШР) включили до Азіатської шахової федерації (ACF), повідомляє xsport.ua.

Делегати генеральної асамблеї ACF проголосували за включення ФШР до складу організації.

Голосування відбулося сьогодні, 28 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ). За включення ФШР проголосувало 29 делегатів, проти – 1, утрималось – 6.

Рішення про перехід ФШР з Європейського шахового союзу (ECU) до ACF було ухвалено наглядовою радою організації 14 квітня 2022 року.

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22 лютого цього року рада Міжнародної шахової федерації (FIDE) схвалила рішення ФШР перейти до ACF.

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