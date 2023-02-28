Федерація шахів Росії увійшла до складу Азіатської шахової федерації

Федерацію шахів Росії (ФШР) включили до Азіатської шахової федерації (ACF), повідомляє xsport.ua.

Делегати генеральної асамблеї ACF проголосували за включення ФШР до складу організації.

Голосування відбулося сьогодні, 28 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ). За включення ФШР проголосувало 29 делегатів, проти – 1, утрималось – 6.

Рішення про перехід ФШР з Європейського шахового союзу (ECU) до ACF було ухвалено наглядовою радою організації 14 квітня 2022 року.

22 лютого цього року рада Міжнародної шахової федерації (FIDE) схвалила рішення ФШР перейти до ACF.