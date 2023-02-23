ФІДЕ погодила перехід Федерації шахів Росії в Азійську шахову федерацію

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) розглянула підготовлену Конституційною комісією доповідь на прохання Федерації шахів Росії (CFR) про вступ до Азіатської шахової федерації (ACF), повідомляє пресслужба ФІДЕ.
Очікується, що ACF ухвалить рішення щодо цього запиту на своїй Генеральній асамблеї, яка відбудеться в Абу-Дабі 28 лютого. Її прийняття автоматично означатиме, що CFR виходить із Європейського шахового союзу, оскільки федерація не може належати двом континентам одночасно.
Зважаючи на це і після вивчення всіх правових міркувань, поданих ним Конституційною комісією, Рада ФІДЕ ухвалила два основні рішення:
- Перейменувати Зону 1.6 (Росія) на Зону 3.8, як частину Азії, з 1 травня 2023 року, враховуючи, що ACF підтверджує, що приймає CFR як член на своїй Генеральній асамблеї.
- Вжити низку додаткових заходів для захисту тих гравців, які на даному етапі вирішать залишити CFR і приєднатися до будь-якої європейської шахової федерації. Гравцям, які раніше належали до CFR, буде дозволено представляти свою нову федерацію з негайним набранням чинності, починаючи з наступного дня подання заявки, без будь-яких обмежень. Усі збори за переказ у ФІДЕ або CFR скасовуються.