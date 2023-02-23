ФІДЕ погодила перехід Федерації шахів Росії в Азійську шахову федерацію

Спортсмени також мають можливість змінити "спортивне громадянство" та виступати на європейських турнірах.

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) розглянула підготовлену Конституційною комісією доповідь на прохання Федерації шахів Росії (CFR) про вступ до Азіатської шахової федерації (ACF), повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Очікується, що ACF ухвалить рішення щодо цього запиту на своїй Генеральній асамблеї, яка відбудеться в Абу-Дабі 28 лютого. Її прийняття автоматично означатиме, що CFR виходить із Європейського шахового союзу, оскільки федерація не може належати двом континентам одночасно.

Зважаючи на це і після вивчення всіх правових міркувань, поданих ним Конституційною комісією, Рада ФІДЕ ухвалила два основні рішення: